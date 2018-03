Homem suspeito de matar a mulher é preso em Caruaru

NE10 Interior

Suspeito foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza. Foto: NE10

Um homem de 47 anos suspeito de matar a mulher foi preso nesta quinta-feira (15), na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, Aldenir Pedro da Silva, conhecido por Didi do Bode, estava em Serra Velha, na zona rural do município. Ainda de acordo com a polícia, ele foi levado para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza.

O crime

Aldenir cometeu o crime no último domingo (11). Ele é suspeito de matar a companheira a golpes facas, no bairro do Salgado, na divisa com o bairro São João da Escócia.