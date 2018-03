Gestão do prefeito de Belo Jardim é alvo de denúncias

NE10 Interior

A gestão do prefeito Heleno dos Terrenos (PTB) de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está sendo alvo de denúncias. Áudios estão circulando nas redes sociais, da irmã do prefeito, negociando cargos na prefeitura. Um esquema para beneficiar os vereadores do município e com isso o prefeito conseguir aprovar projetos com facilidade na câmara.







Por meio de nota o Ministério Público informou que a promotoria de Belo Jardim já recebeu representações sobre o caso e já foi instaurado um inquérito civil público para apurá-lo. Segundo o promotor de justiça Daniel Ataide, há uma ação civil pública do MP para realização de concurso público e substituição desses contratos, que teve liminar deferida no ano passado, já tendo sido aplicada multa ao município e ao prefeito.