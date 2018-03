Dilvugada a programação da Semana Santa em Caruaru com jazz e show de Almério

NE10 Interior

O cantor Almério será uma das atrações. Foto: Divulgação

A Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, apresentou a programação do projeto 'Caruaru Por Paixão' que vai acontecer durante a Semana Santa. Lugares símbolos que foram palco de diversas manifestações artísticas no ano passado, como a Feira de Artesanato, o Monte Bom Jesus e o Alto do Moura (Maior Centro de Artes Figurativas das Américas), além de polos de entretenimento como a Avenida Agamenon Magalhães e a Rua da Má Fama juntam-se, este ano, à Estação Ferroviária e a museus.

Este ano, a programação ocorre de 20 de março a 01 de abril. De acordo com a assessoria, serão realizadas ações que incluem circuito gastronômico, exposição de arte popular, apresentações artísticas, teatro, mercado criativo e mostra musical. No Museu do Barro, um dos mais visitados do estado, haverá a exposição “A Arte Popular Religiosa”, com 20 peças de autores diversos pertencentes ao acervo do Museu de Arte Sacra de Pernambuco.

No Memorial da Cidade de Caruaru, o público vai poder conferir a exposição “Um Museu Itinerante”, uma parceria com o Museu do Estado de Pernambuco. Já a mostra musical foi dividida em noites temáticas. O dia 29, noite jazz & blues festival; no dia 30, é a vez da cena contemporânea; já no dia 31, a noite faz jus ao título de Capital do Forró. Passam por lá nomes como George Israel, ex-Kid Abelha; Almério; Rogéria; Walmir Silva e Azulão.

Confira a programação:

Polo Alto do Moura

Exposição Mestres da Paixão (24/03 a 1º/04) - 40 peças expostas na frente dos ateliês da Rua Mestre Vitalino

Casa-Museu Mestre Vitalino (24, 25, 30 e 31/03) - 11h às 13h – Apresentações de bandas de pífano

Espetáculo da Via Sacra (30/03)

Polo Feira

Ação Feira Viva – Bandas de pífanos, trios pé de serra e o declamador Raudênio Lima se apresentam na Feira de Artesanato.

Bandas de Pífano (volantes)

Trios pé-de-serra:

Dia 24/03, das 11h às 14h – Trio Santa Rosa

Dia 25/03, das 11h às 14h – Trio Remelexo

Dia 29/03, das 11h às 14h – Trio Expressinho do Forró

Dia 30/03, das 11h às 14h – Trio Baú dos 8 Baixos

Dia 31/03, das 11h às 14h – Trio Chamego Bom

Declamação de poesia:

Dias 24, 25, 29, 30 e 31/03, das 11h às 14h – Raudênio Lima







Polo Monte Bom Jesus

No domingo de Páscoa (1º/04), uma missa será celebrada no local com a participação do Coral Madrigal, a partir das 9h.

Missa – com a participação do Coral Madrigal– 9h

Polo Avenida Agamenon Magalhães

Atividades esportivas e culturais (25/03 e 1º/04)

Projeto "Roteirinho do Saber" (25/03 e 1º/04)

Polo Rua Silvino Macedo

Flor & Ser MáFama (25/03 – 12h às 20h)

Programação musical:

14h Trio Fole de Ouro

16h Banda de Pífano Dois Irmãos de Caruaru

18h DJ Z

Polo Museus

Museu do Barro (22/03 a 09/04)

Sala de Exposições Temporárias do Museu do Barro de Caruaru

Abertura: 22/03 – 15h

Encerramento: 09/04

Horário de visitação: Terça a sábado – 08h às 17h | Domingo – 09h às 13h

Memorial da Cidade de Caruaru - O museu, localizado no Centro de Caruaru, vai receber a exposição “Um Museu Itinerante”, uma parceria com o Museu do Estado de Pernambuco.

Polo Estação Criativa

Feira da Mulher Empreendedora – Entre 29 e 31 de março, a Secretaria de Políticas para Mulheres traz para o público o trabalho de 40 expositoras

Mercado Criativo - Entre 29 e 31 de março, feira com a participação de dez empresas de economia criativa

Exposição fotográfica das comidas gigantes

Food Park

MamuSebá e demais Casas de Cultura – Entre 29 e 31 de março, das 17h às 22h

Parque infantil (29/03 a 1º/04)

Mostra Musical:

29/03 – Jazz & Blues Festival

20h - Allycats Band

21h20 - Joanathan Richard

22h40 - Uptown Blues Band

0h - George Israel

30/03 – Noite Cena Contemporânea

20h - Nika Macedo

22h - Rogéria

0h - Almério

31/03 – Noite Capital do Forró

20h - Edmílson do Pífano

22h - Totonho

0h - Sebastian Silva com participação especial de Azulão, Azulinho e Walmir Silva