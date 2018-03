Centro de compras lança programação especial para a Páscoa

NE10 Interior

Crianças contarão com uma série de atividades e oficinas. Foto: Divulgação/Assessoria

O Shopping Difusora, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, preparou uma programação especial. Nos dias que antecedem a Páscoa, o centro de compras se transformará no reduto do coelho da Páscoa, com uma decoração inteiramente pensada nele. O lançamento será neste domingo (18).

De acordo com a assessoria, o ponto central da decoração será a Casa do Coelhinho da Páscoa. Ela será montada próximo a entrada principal do shopping. Os responsáveis pelas boas vindas ao público, sobretudo as crianças, serão o senhor e a senhora Coelho. Além do mais, a casa também contará com moradores especiais, coelhinhos de verdade que estarão esbanjando fofura e recreadores.







As crianças contarão com a oportunidade de aprender a fabricar seus próprios ovos, participando de uma oficina especial e cheia de sabores. Ela será ministrada por Elaeny Melo e vai acontecer no dia 24 de março, na pracinha Difusora, localizada no terceiro piso do centro de compras. Ainda segundo a assessoria, a participação da criançada na oficina acontece de forma gratuita. Já a caça aos ovos de chocolate promete deixar os corredores do shopping cheio de pequenos aventureiros. Através de um mapa e de pegadas dispostas pelos corredores, as crianças sairão à caça dos ovos.