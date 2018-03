Alto do Moura recebe projeto “Um Sorriso do Tamanho do Brasil”

NE10 Interior

O projeto tem como objetivo contribuir com a saúde da população por meio do atendimento preventivo às crianças e instruções de higiene bucal. Foto: Janaina Pepeu

A Secretaria de Saúde de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realiza, na próxima segunda-feira (19), mais uma ação do projeto “Um Sorriso do Tamanho do Brasil”. Desta vez, a escola beneficiada será a Mestre Vitalino, no Alto do Moura.

De acordo com a assessoria, o projeto tem como objetivo contribuir com a saúde da população por meio do atendimento preventivo às crianças e instruções de higiene bucal. Para isso, ações lúdicas, artísticas, sociais e ambientais, sempre com o intuito de promover a saúde bucal para o maior número possível de pessoas.







Ainda segundo a assessoria, o evento também faz parte das comemorações do Dia Mundial de Saúde Bucal, comemorado neste dia 19. Em vários países, inclusive o Brasil, serão realizadas ações que pretendem diminuir os índices de cárie, doenças periodontais e perda dos dentes, buscando influenciar positivamente na melhoria da auto percepção de Saúde Bucal da população, com ações para prevenção de doenças e agravos à saúde, pela incorporação de hábitos saudáveis e desenvolvimento de habilidades para higiene oral, por meio de atividades educativas associada a distribuição de kits de higiene oral.