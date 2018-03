Adolescente gestante é socorrida pela PRF em Gravatá

NE10 Interior

Adolescente estava em trabalho de parto e deu à luz a um menino. Foto: divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Uma gestante, de 17 anos, foi socorrida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (15) .

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a adolescente estava em trabalho de parto quando a equipe foi acionada para realizar o resgate. Ainda segundo a PRF, por volta das 22h45, uma parteira foi até o posto de Gravatá para solicitar o apoio no transporte de uma gestante, pois a ambulância em que ela estava apresentou problemas mecânicos. De imediato, os policiais acomodaram a adolescente na viatura e realizaram o transporte em segurança até uma maternidade, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco.







A gestante estava grávida de nove meses e deu à luz a um menino com 3,9 quilos, que passa bem. Nos próximos dias, mãe e filho devem retornar para Bezerros, no Agreste, onde ela mora com a família.