Obra retira 80% da cidade de Panelas do racionamento

Técnicos realizam limpeza e retirada de ar da adutora. Foto: Compesa/Divulgação

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) iniciou a fase de testes de uma nova adutora de Cupira para Panelas, no Agreste de Pernambuco, que fará parte do Sistema Integrado Cajueiro, permitindo que quase toda a cidade receba água todos os dias, sem rodízio.

De acordo com a assessoria, a nova adutora de 12 km’s de extensão, foi construída a partir do Sistema Integrado Cajueiro, que tem o seu manancial localizado na zona rural de Lagoa dos Gatos, também no Agreste. Os testes devem prosseguir nos próximos dias até que o novo sistema alcance o equilíbrio das pressões na rede de distribuição para que água chegue com regularidade para mais 13 mil pessoas.







A expectativa dos técnicos da Compesa é concluir a fase de testes nas próximas semanas, período necessário para testar toda a extensão da nova adutora. “Aproveitamos para informar à população que, durante a execução dos testes, poderá haver suspensão do abastecimento para a execução dos procedimentos corretivos”, informou o Gerente Augusto Dantas.

A obra possibilitou a construção de uma estação elevatória (bombeamento), a implantação dos filtros de Polimento na Estacão de Tratamento de Água -ETA Cupira, a implantação da adutora, com capacidade para transportar 15 litros de água, por segundo, além do reservatório apoiado, com capacidade para armazenar 250 mil litros de água.