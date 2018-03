Menino de dois anos precisa de cirurgia para poder ouvir

NE10 Interior

Dudu foi diagnosticado com surdez nos dois ouvidos. Foto: Arquivo pessoal

Eduardo Joshua, de 2 anos, mais conhecido como Dudu, é totalmente surdo. O pequeno, que mora em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi diagnosticado com deficiência auditiva em novembro do ano passado. De acordo com Evellyne Augusto, tia do menino, a família já desconfiava que havia algo diferente na criança por conta do comportamento. "Não havia interação por falas", explica a tia.

Após ser levado para uma consulta médica, avaliações e exames foram realizados e confirmaram a surdez nos dois ouvidos de Dudu. A origem do problema ainda é um mistério. Ficou decidido que s criança passaria por uma cirurgia para usar aparelhos auditivos que podem devolver mais de 50% da audição.







Doações

O problema é que o plano de saúde do menino só cobre uma porcentagem do procedimento de implantação dos aparelhos. A outra parte a família vai ter que fornecer. De acordo com familiares, o custo chega a ser mais de R$ 20 mil. A família alega não ter condições de arcar com este valor. Para tentar arrecadar o dinheiro, a família recorreu a internet para conseguir doações através de um site onde há cadastro para doação de qualquer quantia em dinheiro.

Além do site, doações podem ser feitas também via contato pelo Instagram através dos perfis de Dudu (dudujoshua7) e da mãe dele, Eduarda Augusto (eduardamelo03). Existe ainda dois contatos telefônicos para doações: (81) 9 9973 - 2001 e (81) 9 9873 - 8779.