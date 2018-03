Inscrições abertas para o 1º Encontro Internacional sobre Autismo do Agreste, em Caruaru

NE10 Interior

Encontro irá debater a inclusão, conscientização e desafios das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Foto: Reprodução

Estão abertas a partir desta quinta-feira (15) as inscrições para o ‘1º Encontro Internacional sobre Autismo do Agreste’, que será realizado entre os dias 13 a 15 de abril de 2018, no auditório do Centro de Convenções do Senac no Bairro Indianópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a assessoria, o encontro irá debater a inclusão, conscientização e desafios das pessoas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Qualquer pessoa interessada pode participar, basta fazer a inscrição apenas pelo endereço eletrônico: www.educacaoespecialpe.com.br e conferir a taxa de participação individual ou em grupo.

Ainda segundo a assessoria, para quem é funcionário público da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, pode se inscrever gratuitamente até o preenchimento das vagas que são limitadas. Os servidores deverão enviar os dados pessoais, como: nome completo, profissão, número de telefone e local que atua no município para o e-mail: inscricao@educacaoespecialpe.com.br no assunto do e-mail deverá ter o título ‘Inscrição Caruaru’ e aguardar a confirmação. Só será permitida uma pessoa por registro.







De acordo com a psicopedagoga, Lidieri Barros, organizadora do evento pelo projeto ‘Educação Especial’, essa será uma oportunidade para dialogar com os pais, familiares, professores e profissionais envolvidos com o TEA. A programação contará com palestrantes de Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e também dos Estados Unidos (EUA).

Sobre o Autismo

O Autismo é um transtorno de desenvolvimento grave que prejudica a capacidade da pessoa se comunicar e interagir. Essa condição também leva o paciente a viver alterações de comportamento, expressas principalmente na repetição de movimentos.

Segundo o atual levantamento feito pela Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 1% da população mundial o equivalente a 70 milhões de pessoas. – ou um em cada 68 crianças – apresenta algum transtorno do espectro do autismo, e a ocorrência da condição neurológica tem aumentado. A maioria dos afetados é de crianças.