Homem se passa por passageiro e assalta motorista de ônibus em Caruaru

Homem que se passava por passageiro anunciou o assalto e levou, aproximadamente R$80,00 que estava no ônibus. Foto: reprodução/Vídeo

Um homem se passou por passageiro e assaltou um motorista de ônibus em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (14). Ação aconteceu na linha que atende ao bairro Vila Kennedy.

Em nota, a Associação das Empresas de Transportes de Passageiros de Caruaru (AETPC), informou que, um homem que se passava por passageiro anunciou o assalto e levou, aproximadamente R$80,00 que estava no ônibus. Ainda segundo a AETPC, nenhum passageiro foi vítima do assalto. A empresa Coletivos, que atende a linha, tomou as providências necessárias para investigação do caso.







A AETPC reforça a necessidade da substituição do dinheiro por os cartões LEVA, com objetivo de reduzir a circulação de dinheiro dentro dos ônibus, diminuindo as possibilidades de assalto.

