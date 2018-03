Homem é morto a tiros em Bom Jardim

NE10 Interior

Motivação e autoria do crime são desconhecidas. Foto: arte/NE10

Um homem de 27 anos foi morto a tiros em Bom Jardim, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, Ataíde de Oliveira Silva, estava voltando da cidade de Limoeiro, também no Agreste, e ao descer do veículo no qual viajava, um homem, que usava casaco preto e capacete chegou perto da vítima e começou a atirar, fugindo em seguida.

A motivação e autoria do crime são desconhecidas. O crime será investigado.