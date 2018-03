Grupo invade escola e furta objetos em Palmares

NE10 Interior

Os criminosos furtaram um notebook e parte da merenda escolar. Foto: reprodução/Google Maps

Um grupo invadiu uma escola no bairro Santa Luzia, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, na madrugada desta quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos furtaram um notebook e parte da merenda escolar. A autoria do crime ainda é desconhecida. A PM esteve no local e informou que nenhum material foi recuperado ainda.