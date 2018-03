Fagner e Alcymar Monteiro confirmados na programação do 'Viva Dominguinhos 2018'

NE10 Interior

Fagner será uma das atrações do 'Viva Dominguinhos 2018'. Foto: Divulgação

Em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, foi lançada nesta quinta-feira (15), a programação do 'Viva Dominguinhos 2018'. De acordo com a assessoria, de 19 a 21 de abril, grandes nomes da música nacional e local se apresentarão em dois palcos com shows diurnos e noturnos. Além disso, serão realizados projetos especiais que envolvem a comunidade escolar, pintura de mural, Caminhada do Forró e Workshop para Sanfoneiros. Toda a programação é gratuita.

A estrutura montada para o evento seguirá os mesmos padrões dos anos anteriores, com o Palco Viva Dominguinhos funcionando na praça de mesmo nome, onde acontecem os shows noturnos. Não há camarotes em estruturas elevadas e sim praças de alimentação nos dois lados da praça. Durante o dia, na sexta e no sábado, o palco canta Dominguinhos, no Espaço Colunata, apresenta toda a riqueza da produção local.







Assim como em anos anteriores, o Desmistificando a Sanfona levará a história e noções do instrumento para alunos da Rede Municipal de Ensino durante uma semana. Em 2017 mais de 250 estudantes da rede Municipal puderam participar do projeto. Na Avenida Rui Barbosa um painel com cerca de 100 metros vai retratar detalhes da vida e da carreira de Dominguinhos. A novidade deste ano é a realização de Workshop Sanfona de Dominguinhos. No sábado (20), a Caminhada do Forró faz um cortejo musical pelas ruas da cidade.

Programação:

Praça Mestre Dominguinhos

Quinta- Feira (19/04)

20h - Mourinha do Forró

21h - Quinteto Violado

23h - Santanna

00h30 - Jorge de Altinho

Sexta- Feira (20/04)

20h - Forró Culé de Xá

21h - Andrea Amorin e Orquestra Gonden Hits

22h - Mariana Aydar Mestrinho

23h - Dorgival Dantas

00h30 - Waldonys

Sábado (21/04)

20h - Kiara Ribeiro

21h30 - Marina Elali

23h - Fagner

00h30 - Alcymar Monteiro

Espaço Colunata

Sexta-feira (20/04)

Roda de Sanfona 1

Messias Sanfoneiro e a Morena Forrozeira

Os Coroas do Forró

Valéria Santos

Ivan Maceió

Forró do Xeeh

Forró Pesado de Garanhuns

Sábado (21/04)

Roda de Sanfona 2

Projeto Seu Domingu´s

Gena de Altinho

Mateus Cordeiro

Orquestra de Sanfonas Garanhuns Dominguinhos

Amanda Back

Nando Azevedo