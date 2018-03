Em Belo Jardim, 73 cursos gratuitos são oferecidos

NE10 Interior

A Secretaria de Assistência Social de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, está com inscrições abertas para os cursos à distância oferecidos pelo Pronatec Oferta Voluntária. De acordo com a assessoria, o objetivo dessa ação é ampliar a oferta gratuita de cursos de qualificação profissional e fomentar as políticas de inclusão social e produtiva.

São 73 cursos, dentre eles, agente comunitário de saúde, almoxarife, assistente administrativo e financeiro, inglês e espanhol básico, promotor de vendas e recepcionista.







As inscrições seguem até esta sexta-feira (16). É necessário levar um documento de identificação com foto. Os interessados devem ter 15 anos ou mais.

Confira os cursos:

- Agente comunitário de saúde

- Agente de resíduos sólidos

- Agente de limpeza urbana

- Agente de microcrédito

- Agente de alimentação escolar

- Agente de combate a endemias

- Agente de observação de segurança

- Ajudante de obras

- Almoxarife

- Almoxarife de obras

- Assistente administrativo

- Assistente de Controle de Qualidade

- Assistente de Crédito e Cobrança

- Assistente de faturamento

- Assistente de Logística

- Assistente de Recursos Humanos

- Assistente de Tesouraria

- Assistente financeiro

- Auxiliar de fiscalização ambiental

- Auxiliar de laboratório de saneamento

- Auxiliar de Operação de Estação de Tratamento de Água

- Amostrador de minérios

- Assistente de Secretaria Escolar

- Auxiliar de biotecnologia

- Auxiliar de farmácia de manipulação

- Auxiliar de imobilização ortopédica

- Auxiliar de saúde bucal

- Balconista de Farmácia

- Cuidador de idoso

- Cuidador infantil

- Desenhista industrial

- Comprador

- Espanhol Básico

- Gestor de micro empresa

- Inglês Básico

- Inspetor de qualidade

- Introdução à interpretação em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras)

- Linguagem Brasileira de Sinais (Libras)

- Mensageiro

- Monitor de uso e conservação dos recursos hídricos

- Operador de aterro sanitário e resíduos sólidos urbanos

- Operador de caixa

- Operador de tratamento de resíduos sólidos

- Promotor de vendas

- Recepcionista

- Representante comercial

- Vendedor