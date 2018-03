Criança de dois anos sofre tiro acidental provocado pelo próprio irmão

NE10 Interior

O tiro acabou atingindo a perna direita do menino. Foto: divulgação

Uma criança de dois anos foi atingida por um tiro acidental provocado pelo próprio irmão de nove anos, em Jucati, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (14).

De acordo com a Polícia Militar, a arma, uma espingarda “soca-soca”, pertence a um homem que mora na casa. Ainda segundo a PM, a arma estava em baixo de uma cama quando as crianças entraram e o menino mais velho ao pegar a espingarda, disparou acidentalmente contra o irmão mais novo. O tiro acabou atingindo a perna direita dele.







A vítima foi socorrida para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, também no Agreste, e não corre risco de morte. A espingarda juntamente com os envolvidos foram levados a delegacia para serem tomadas as medidas cabíveis. O dono da arma fugiu e até a publicação desta matéria não tinha sido localizado.