Polícia incinera mais de 400 kg de drogas em Brejo da Madre de Deus

A Polícia Civil incinerou mais de 400 kg de drogas em Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feria (13).

De acordo com a Polícia Civil, a ação contou com uma parceria feita entre os delegados do município e de Santa Cruz do Capibaribe. Maconha e crack foram as principais drogas incineradas, que foram recolhidas durante 2017 e este primeiro trimestre de 2018. A incineração ocorreu no lixão, que fica próximo ao Parque de Vaquejada e contou com a presença de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária da cidade.