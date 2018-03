Moradores reclamam do trânsito em Caruaru

NE10 Interior

Falta de sinalização horizontal e estacionamento irregular os principais problemas. Foto: reprodução/TV Jornal

No trânsito de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, tanto no centro da cidade como nos bairros existem muitos problemas, como falta de sinalização horizontal e estacionamento irregular. Por conta disso, a população anda insatisfeita pela cidade.

Veja na reportagem exibida no "Povo na TV", da TV Jornal Interior: