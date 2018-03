Garanhuns realiza 28ª edição da Paixão de Cristo no Alto do Magano

NE10 Interior

Espetáculo “Jesus, Alegria dos Homens” será realizado durante os dias 29, 30 e 31 de março. Foto: divulgação/Hilton Marques

Durante os dias 29, 30 e 31 de março, será realizado em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, o espetáculo “Jesus, Alegria dos Homens”, que chega este ano à sua 28ª edição. A tradicional encenação da morte e ressurreição de Jesus Cristo é realizada no Alto do Magano, iniciando sempre às 19h30min. De acordo com a assessoria, o evento já é consolidado como um dos maiores espetáculos ao ar livre do interior de Pernambuco.

Envolvidos na produção e realização do evento, estão aproximadamente 150 pessoas, entre equipe técnica e atores. A encenação é dividida em aproximadamente 25 cenas bíblicas, executadas em 1h10min. De acordo com a Associação Teatral Jesus Alegria dos Homens (Astejah) , a expectativa é que aproximadamente 6 mil pessoas compareçam ao Alto do Magano, durante os três dias.







Ensaios

Os ensaios tiveram início há mais de um mês, tendo o ator Henrique César no papel de Jesus Cristo pelo sexto ano consecutivo. O protagonista afirma que a expectativa se mantém desde a primeira apresentação. “A responsabilidade de viver o papel é grande. E para isso, empenho não falta, além dos ensaios na área cenográfica, pratico sempre minhas falas em casa”, declarou.