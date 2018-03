Ex-presidiário é morto a tiros em Lajedo

NE10 Interior

A Polícia Civil irá investigar o caso. Foto: arte/NE10

Um ex-presidiário, de 36 anos, foi morto a tiros em Lajedo, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, Carlos Felipe Antunes do Carmo, estava no bairro Bitonho quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo e morreu no local. A motivação e autoria do crime são desconhecidas. A Polícia Civil irá investigar o caso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.