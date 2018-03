Cerca de 15 homens assaltam posto de combustível em Águas Belas

NE10 Interior

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Foto: reprodução/Google Maps

Um posto de combustível foi assaltado em Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (13). O posto fica localizado BR-423, no povoado Campo Grande.

De acordo com a Polícia Militar, cerca de 15 homens armados participaram da ação. Eles teriam rendido e amarrado os dois vigilantes do posto e também passaram uma fita em suas bocas. Ainda segundo a PM, a ação durou cerca de 40 minutos, mas segundo os vigias,eles ficaram presos por mais de 2 horas, mas conseguiram se soltar e avisar o proprietário do estabelecimento.







A polícia informou ainda que foram levadas cinco bombas de combustíveis. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi localizado. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.