Caruaru recebe espetáculo infantil “Outra História de Francisco”

A peça conta através de uma trupe de palhaços, uma versão bem humorada da história de São Francisco de Assis ainda criança. Foto: divulgação/Assessoria

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe turnê do Grupo Artpalco com o espetáculo infantil “Outra História de Francisco” Uma aventura lúdica dirigida ao público infantil, o espetáculo teatral “Outra História de Francisco” estará em turnê pelo Nordeste brasileiro durante todo o mês de março.

A peça será apresentada nesta quarta-feira (14), às 16 horas, no Teatro SESC. De acordo com a assessoria, os ingressos custam R$20,00 inteira e R$10,00 meia. O espetáculo será apresentado pelo Grupo Artpalco, do Estado do Tocantins.







A peça conta através de uma trupe de palhaços, uma versão bem humorada da história de São Francisco de Assis ainda criança, que junto com seus amigos recebe a missão de proteger os animais. O espetáculo faz uma viagem pelo universo da cultura popular, levando para a cena personagens como: Bumba meu boi, Ema, Homem da Cobra, entre outros.

O projeto tem foco social, reservando parte da lotação para crianças carentes de ONGs e outros projetos sociais que nunca foram ao teatro para assistir ao espetáculo.