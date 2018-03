Beneficiados do Bolsa Família estão sendo convocados para realizar atualização em Caruaru

NE10 Interior

Pessoas que estão em situação de revisão e averiguação cadastral no programa, e não atualizaram o cadastro em 2017, foram identificadas com pendência no cadastro nacional. Foto: acervo

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, informou que as pessoas que estão em situação de revisão e averiguação cadastral no Bolsa Família, e não atualizaram o cadastro em 2017, foram identificadas com pendência no cadastro nacional e estão sendo convocadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social para comparecerem aos postos de atendimento do CadÚnico para atualizar os dados cadastrais.







O atendimento pode ser feito também nos Cras. Vale salientar que apenas quem recebeu o aviso do Ministério, via extrato da Caixa Econômica Federal, para atualizar o cadastro até esta sexta-feira, dia 16 de março de 2018, é que precisa fazer o cadastramento. Quem realizou o cadastro no ano passado e está em dia, só precisa comparecer após 12 meses da data da atualização.