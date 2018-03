Vigilantes que trabalham em Caruaru continuam sem receber

NE10 Interior

Salários estão atrasados há meses. Foto: reprodução/TV Jornal

Vigilantes que trabalham em alguns prédios públicos de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, estão sem receber salários. Alguns deles chegaram a ser demitidos por cobrarem os direitos. A produção da TV Jornal Interior solicitou uma nota à empresa onde os vigilantes são empregados, mas até a publicação desta matéria não recebemos nenhuma resposta. Já o Governo do Estado informou que desde o dia primeiro de março o contrato com esta empresa foi rescindido.

