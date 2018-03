Polícia divulga imagens de suspeito de ter cometido homicídio em Caruaru

NE10 Interior

Imagem do suspeito pelo crime cedida pela Polícia Civil. Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (12) imagens de um circuito de câmeras de segurança de uma loja que mostra o suspeito de cometer um homicídio no dia 26 de fevereiro deste ano, correndo logo depois de ter cometido o crime. De acordo com a PC, Ramon dos Santos Silva, de 29 anos, comercializava no Parque 18 de Maio, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, quando um outro homem se aproximou e atirou contra ele. Ainda segundo a polícia, a vítima morreu no local.







A população pode ajudar repassando informações sobre o suspeito pelo Disk Denúncia através do telefone: 3719 - 4545 ou pode falar diretamente com a polícia pelo número: 9 9488 - 7042.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: