Pesquisa aponta injeção de R$ 14 milhões no comércio de Caruaru até a Páscoa, diz Sindloja

Os consumidores já iniciaram a procura por produtos relacionados à época. Foto: Ricardo Labastier/JC Imagem

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de Caruaru (Sindloja), no Agreste de Pernambuco, divulgou nesta terça-feira (13), uma pesquisa que aponta a injeção de R$ 14 milhões no comércio da cidade até a Páscoa.

Segundo Pesquisa de Intenção de Compras para a Páscoa deste ano, realizada pela Assessoria de Economia e Estatística do Sindicato, 55% dos consumidores da Capital do Agreste deverão presentear alguém até a data. O levantamento apontou que o chocolate será o produto mais comprado para presentes. Todos os entrevistados que irão presentear afirmaram dar chocolate na Páscoa. Os itens mais citados foram o ovo de Páscoa (80%), caixa de bombons (18%) e cesta de chocolates (9%). Outros produtos como vestuário, perfumaria e o tradicional urso de pelúcia completam a lista de opções.

Ainda de acordo com a pesquisa, a estimativa é que as vendas referentes à Páscoa movimentem aproximadamente R$14 milhões a mais na economia caruaruense no período que antecede a Semana Santa. O valor médio do presente foi calculado em R$ 30, o que representa um investimento de R$ 120 por pessoa na compra de todos os presentes de Páscoa, levando em consideração que cada consumidor pretende presentear em média quatro pessoas, entre filhos, cônjuges, pais e afilhados. Caruaru será a cidade de compras para 84% dos entrevistados: os estabelecimentos preferidos são supermercados, comércio do centro, shoppings, lojas especializadas e vendedores caseiros.

Forma de pagamento

A maioria dos entrevistados disse que vai pagar à vista (64%), seja com dinheiro ou cartão de débito. O cartão de crédito será usado por 31%, entre forma direta e parcelada. Para os consumidores que não irão presentear alguém na Páscoa, os principais motivos são falta de costume e condição financeira.







Diferencial

Questionados sobre os fatores mais determinantes na hora da compra do presente, os entrevistaram afirmaram que o bom atendimento (57%) e as promoções (54) farão a diferença na escolha.

Curiosidades

A pesquisa também revelou algumas curiosidades sobre o período da Semana Santa em Caruaru. Dos entrevistados, 84,5% afirmaram que irão consumir algum tipo de peixe e/ou crustáceos. Outro número de destaque é que 73% dos entrevistados passarão a Semana Santa na cidade, enquanto apenas 21% irão viajar. Quanto ao local de confraternização, 81% dos entrevistados disseram que ficarão em casa e 13% devem ir para restaurantes.

O levantamento foi realizado no dia 23 de fevereiro deste ano nas áreas do Centro de Caruaru, Parque ‪18 de Maio‬, Fábrica da Moda, Caruaru Shopping e Polo Caruaru. Foram entrevistadas 200 pessoas, destas 69,5% residem em Caruaru, enquanto 30,5% moram em outras cidades. As mulheres representaram 62,5% do público e os homens 32,5%. A pesquisa apresenta grau de confiança de 95%.