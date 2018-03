Evento promove preparação dos alunos para a prova da OAB em Caruaru

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

O Centro Universitário Vale do Ipojuca (DeVry Unifavip), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe o especialista Flávio Martins, mestre em direito e autor de diversos livros, nesta terça-feira (13), para uma palestra gratuita com foco no tema "Inovações no Direito Constitucional".

De acordo com a assessoria, o evento é aberto ao público com vagas limitadas e tem o intuito de promover a preparação dos alunos para a prova da OAB. Para isso, o evento vai contar com professores da Damasio reconhecidos nacionalmente. Estará presente na ocasião o professor Flávio Martins e o professor Marcelo Ribeiro.







Na oportunidade, ainda, estará sendo oficialmente lançado o livro “curso de Direito constitucional” do professor Flávio Martins, com sessão de fotos e autógrafo.

Porgramação:

14:00: Recepção dos alunos com atração musical.

14:15: sessão de autógrafos com professor Flávio Martins.

15:00: palestra “os desafios no ingresso das carreiras jurídicas” com professor Flávio Martins, Marcelo Ribeiro, Álvaro Azevedo e Emilia Queiroz.

16:30 Encerramento com atração musical.

19:00h: Resolução de questões da OAB com professores da UniFavip.