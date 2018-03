Em Caruaru, obras no Monte Bom Jesus continuam

NE10 Interior

A previsão é de que as obras sejam concluídas até o fim de março. Foto: reprodução/TV Jornal

Após conclusão da primeira etapa, que consistiu na construção do receptivo turístico, barracas de tapioca e revitalização do entorno da igreja, a Prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, deu início à segunda fase da obra no Monte Bom Jesus, que terá a construção do anfiteatro e recuperação da escadaria principal, que vai receber corrimão de cima a baixo, além da recuperação da via sacra.







O projeto tem como objetivo principal a requalificação das condições de infraestrutura do Monte. A previsão é que a segunda etapa seja concluída até o fim de março. De acordo com a Secretaria de Urbanismo e Obras, Nyadja Menezes, a reforma da escadaria ainda está em andamento, assim como a construção de uma parque ambiental.

Veja na reportagem exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: