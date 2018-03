NE10 Interior

Antes da estreia nacional e como parte do circuito alternativo de exibições pelo interior, cidade tem sessão inédita e gratuita, seguida de debate com o diretor, dia 12 de março. Foto: divulgação/ Assessoria

Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe nesta segunda-feira (12) uma sessão especial do filme “O Silêncio da Noite”. De acordo com a assessoria, a exibição vai acontecer no Auditório Mestre Vitalino, às 18h30, com o diretor Petrônio Lorena. O evento tem o apoio do Centro Acadêmico do Agreste. O filme tem estreia nacional dia 15 de março em algumas capitais, mas antes passa por cidades do interior de Pernambuco, promovendo um circuito gratuito de exibições na região.

O filme

Finalista entre os dez melhores filmes da 40ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo - São Paulo, SP (2016), o longa foi rodado nas cidades de Ouro Velho e Prata (PB) e da pernambucana São José do Egito, tomada como berço imortal da poesia. O documentário passeia pela região, revelando a tradição herdada por várias gerações, vidas pautadas pela poesia e a peculiar e orgulhosa prática diária de poetas, sonetistas, cantadores e violeiros que fazem de métricas e rimas disciplinadas um modo de vida.







O diretor

O Silêncio da Noite é a segunda produção em longa-metragem de Petrônio Lorena (deO Gigantesco Imã), diretor e também compositor e produtor musical para trilhas. Nascido em Serra Talhada, localizada a duas horas de São José do Egito, desde a infância se interessava pela poesia, pela composição de músicas, sempre em contato com os poetas da região. Em 2010 deu o impulso inicial, realizando um profundo trabalho de pesquisa e de desenvolvimento de roteiro, apoiado pelo Funcultura. Filmou aos poucos, em muitas idas ao sertão, até 2015.