Moradores de Caruaru encontram dificuldades para tomar a vacina de febre amarela

Secretaria de Saúde está dando prioridade para quem vai viajar em até 10 dias. Foto: reprodução/TV Jornal

No Posto de Saúde Ana Rodrigues, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, muitas pessoas reclamam que ainda não conseguiram tomar a vacina da febre amarela. A vacinas que chegaram na última sexta-feira (09), devem acabar nesta segunda-feira (12). Foram apenas 30 doses. O repasse é feito pelo Governo do Estado através da IV Geres das vacinas que são enviadas pelo Ministério da Saúde. A questão é que a quantidade está sendo menor que a demanda.







De acordo com a coordenadora do Programa Nacional de Imunização do município, Fabiana Barbosa, está sendo aguardado que o Ministério mande o quantitativo para o que o estado faça o repasse. A expectativa é de que até a próxima quarta-feira (14), a cidade receba a vacina em quantidade suficiente para atender a população. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde está dando prioridade para quem vai viajar em até 10 dias.

