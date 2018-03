Homicídio é registrado em Caruaru

NE10 Interior

Crime ocorreu no bairro Santa Rosa. Foto: Givanildo Silveira

Um homem de 28 anos foi morto a tiros no bairro Santa Rosa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, Amauri Cleverson da Silva, estava circulando pela rua, quando dois homens se aproximaram e atiraram contra ele. Ainda segundo a PM, a vítima foi atingida com dez disparos e em seguida socorrida pelos próprios parentes, sendo levado ao Hospital Regional do Agreste (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A polícia informou ainda que os suspeitos pelo crime fugiram e até a publicação desta matéria não foram localizados. Ainda de acordo com a PM, a vítima tinha passagem na polícia por roubo.