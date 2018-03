Homem é suspeito de matar companheira a facadas em Caruaru

NE10 Interior

A Polícia Civil está investigando o caso. Suspeito está foragido. Foto: arte/NE10

Uma mulher, de idade não informada, foi assassinada a golpes facas, no bairro do Salgado, na divisa com o bairro são joão da escócia, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, neste domingo (11).

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime é o companheiro da mulher. Ainda segundo a PM, uma criança, de idade não informada, foi encontrada junto ao corpo da vítima, que era sua mãe, segundo a criança o próprio pai teria cometido o crime.







A vítima morreu no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). O suspeito do crime fugiu e até a publicação desta matéria não foi localizado. A Polícia Civil está investigando o caso.

Outras ocorrências

Na sexta-feira (09), dois homens foram assassinados na cidade. De acordo com a Polícia Militar, no primeiro crime a vítima, de idade não informada, foi assassinada a tiros no Sítio Encanto, zona rural da cidade. O outro caso aconteceu na Vila Canaã, também na zona rural do município. Um homem de 27 anos foi morto a tiros em um estabelecimento comercial. Em ambos os casos as autorias e motivações dos crimes ainda são desconhecidas.