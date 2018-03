Exames de mamografia digital são oferecidos em Belo Jardim

NE10 Interior

A unidade móvel do programa fará exames em duas Unidades Básicas do município. Foto: divulgação/Prefeitura de Belo Jardim

A prefeitura de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, irá realizar 160 exames de mamografia digital gratuitos nesta terça-feira (13) e na quarta-feira (14). A unidade móvel do programa fará exames em duas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS), das 7h30 às 12h, e das 13h às 17h, para atender mulheres com idades entre 50 e 69 anos.

De acordo com a assessoria, na terça-feira (13), os exames serão realizados na UBS Manoel Cariri, localizada no bairro São Pedro. O atendimento é por ordem de chegada. Para fazer a mamografia, é necessário apresentar RG, CPF e cartão nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).







Ainda segundo a assessoria, na quarta-feira (14), a unidade móvel estará na UBS José Estevão Filho, localizada na Vila Raiz, zona rural do município. Lembrando que as mulheres com menos de 50 anos, que necessitarem realizar o exame, devem se dirigir à Central de Regulação para marcação do exame.