Divulgada a lista de habilitados para o Viva Dominguinhos 2018

Relação abrange mais de 140 artistas que podem fazer parte da programação oficial do evento. Foto: Aquilles Soares — Secom/PMG

A Prefeitura de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, disponibilizou nesta segunda-feira (12), a lista dos habilitados para compor a grade de programação do V Viva Dominguinhos. De um total de 142 artistas aprovados, mediante documentação enviada, serão selecionadas as atrações dos Polos Mestre Dominguinhos (na Praça de mesmo nome) e Largo do Colunata (no centro da cidade). Segundo a assessoria, o Viva Dominguinhos será realizado no período de 19 a 21 de abril de 2018.







Ainda de acordo com a assessoria, as propostas contemplam vários ritmos, como forró, xaxado, xote, ciranda, baião e forróck. Vale lembrar que esta não é a programação oficial, apenas a lista dos habilitados. A Prefeitura segue mantendo contato para verificar disponibilidade de agenda e detalhes da contratação. A relação completa das propostas enviadas de acordo com o exigido em edital está disponível no endereço eletrônico: http://garanhuns.pe.gov.br/habilitados-viva-2018/