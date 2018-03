Casal é encontrado morto na zona rural de Lagoa do Ouro

NE10 Interior

Polícia investiga o caso. Foto: reprodução/Google Maps

Um casal foi encontrado morto na zona rural de Lagoa do Ouro, no Agreste de Pernambuco, nesta segunda-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Cícero Alves Cordeiro, de 48 anos e Maria Dilma Bernardo Alves, de 43. Ainda segundo a polícia, os indícios são de que o casal tenha sido assassinado. A polícia não soube informar quais tipos de marcas os corpos apresentavam. A motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas. Até a publicação desta matéria ninguém tinha sido preso.

A polícia está investigando o caso. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.