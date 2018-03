Boquinha, do Povo na TV, entrevista Aline Souza

NE10 Interior

O boneco fez a entrevistada soltar a voz e relembrar os tempos de cantora. Foto: reprodução/TV Jornal

O mascote Boquinha, do "Povo na TV", da TV Jornal Interior, entrevistou a apresentadora Aline Souza no quadro "De Frente com Boquinha", exibido nesta segunda-feira (12). O boneco fez a entrevistada soltar a voz e relembrar os tempos de cantora.

Confira: