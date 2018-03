Reportagem mostra o 'Seu Madruga do Nordeste'

NE10 Interior

Foto: reprodução/TV Jornal

Em Surubim, no Agreste de Pernambuco, um morador é conhecido como 'Seu Madruga do Nordeste'. Silvandro da Silva trabalha como pedreiro mas chama atenção pela semelhança com o famoso personagem.

