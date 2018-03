Mutirão de Remoção de Metralhas vai atender bairros e distritos de Caruaru

NE10 Interior

O Mutirão será realizado de segunda a sábado, das 7h às 17h, e vai atender a todos os bairros da cidade. Foto: Janaina Pepeu/Divulgação

A Prefeitura de Caruaru deu início, nesta sexta-feira (9), a mais um Mutirão de Remoção de Metralhas. A ação faz parte do programa Caruaru Cidade Limpa. De acordo com a assessoria, o Mutirão será realizado de segunda a sábado, das 7h às 17h, e vai atender a todos os bairros da cidade, além da zona rural. Neste mês de março, serão removidos entulhos e metralhas dos seguintes bairros: Rendeiras; Cidade Jardim; Cedro; Indianópolis; Inocoop; José Liberato e Centro. A Sesp, através da Gerência de Limpeza Municipal, informará, a cada mês, os bairros onde haverá a ação.

Ainda segundo a assessoria, após a limpeza, a Secretaria de Serviços Públicos (Sesp) intensificará a fiscalização com notificações e multas aos moradores que insistirem em colocar metralhas nas vias, já que, de acordo com a lei municipal 5.244/2012, o acondicionamento e a remoção desses materiais são responsabilidades do proprietário da obra, desobrigando a prefeitura de utilizar recursos públicos para uso privado. Quem estiver construindo deve contratar uma empresa de caçambas estacionárias.







Informações, denúncias e reclamações podem ser repassadas para a Gerência de Limpeza Municipal através do 3701.1455, ou na própria Secretaria de Serviços Públicos, localizada no Bloco C da Prefeitura, rua Rafael Cavalcanti, S/N, bairro Pinheirópolis (em frente ao antigo Forrozão).