Jornalista Alexandre Farias recebe alta da UTI após cirurgia

Jornalista já se encontra em apartamento do hospital. Foto: Divulgação

O jornalista Alexandre Farias, de 40 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quinta-feira (08), após a realização do procedimento cirúrgico para colocação da prótese craniana. Alexandre foi vítima de uma bala perdida no dia 16 de setembro, no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, quando voltava para casa.

De acordo com o irmão de Alexandre, José Santos da Silveira Júnior, Alexandre já foi para um quarto do Hospital Esperança, no Recife. "Estamos com grande esperança que a partir de agora, ele tenha um avanço mais acentuado na recuperação", comentou.

A assessoria de imprensa da unidade de saúde onde Alexandre Farias está internado só irá divulgar o boletim médico no final da tarde desta sexta (9).







Relembre o caso

O apresentador Alexandre Farias foi baleado na noite de 16 de setembro dentro do próprio carro quando seguia para casa, no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. No caminho, o jornalista foi atingido por uma bala perdida durante troca de tiros entre criminosos em um veículo roubado e a Polícia Militar.

Ainda durante a fuga dos suspeitos, dois socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) que atendiam uma vítima de um acidente de trânsito próximo ao local foram atropelados pelos bandidos. O apresentador foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA) para receber os primeiros socorros e passou cerca de duas semanas internado no Hospital da Unimed, em Caruaru. Desde o dia 28 de setembro foi transferido para o Hospital Esperança, no Recife, a pedido da família, que mora na capital pernambucana, onde permaneceu na UTI até receber alta da mesma no die 06 de dezembro. Desde então, ele estpá em um apartamento individual na unidade. Os suspeitos de cometer os crimes foram presos em uma operação da Polícia Civil.