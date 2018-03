Iniciada a Festa de São José em Caruaru

NE10 Interior

O evento religioso e cultural segue até o dia 18 de março. Foto: Divulgação

A Festa de São José começa nesta sexta-feira (9) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a assessoria, o evento religioso e cultural segue até o dia 18 de março e acontece na matriz do padroeiro no bairro Petrópolis.

Ainda segundo a assessoria, durante a programação serão realizadas missas, procissões, shows culturais e quermesse. O tema desse ano é: “São José, herdeiro do sonho de Deus, modelo dos cristãos leigos”. Essa será a primeira festa da paróquia sob a administração do padre Alexsandro Jorge.

No dia 19 de março, dia oficial do padroeiro, será realizada a Missa da Graça festiva, às 12h, no Santuário Nossa Senhora das Graças. Durante as datas da festa irão se apresentar atrações como: Afinasamba, Elias Guinho e Banda e Larissa e Laura.

Confira a programação:

Sexta-feira (09)

18h30: Reza da novena de São José na Avenida João José Carneiro, 558, bairro Petrópolis

19h: Hasteamento das bandeiras no pátio da matriz

19h30: Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. José Silvano (Área Pastoral Santa Terezinha – Cidade Alta)

Animação: Coral Nossa Senhora Aparecida

21h: Quermesse e show com Barthô e Banda

Sábado (10)

19h: Reza da novena de São José

19h30: Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. Erandi Expedito (reitor do seminário Interdiocesano Nossa Senhora das Dores – Caruaru)

Animação: Ministério de Música Missão e Fé

Quermesse e show com a Banda Forró Demais

Domingo (11)

7h – Missa presidida pelo Pe. Alexsandro Jorge

Animação: Ministério de Música Semeando o Amor

19h – Reza da novena de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. Adriano Davi (Vice-reitor do Seminário Interdiocesano Nossa Senhora das Dores)

Animação: Ministério de Música São Tarcísio

21h – Quermesse e show com Elias Guinho e Banda

Segunda-feira (12)

12h Missa da Graça presidida pelo Pe. Alexsandro Jorge

Animação: Ministério de Música Graça Divina

19h – Reza da novena de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida por Monsenhor Geraldo (Capelão de Bezerros)

Animação: Coral Vida Nova

21h – Quermesse e show com Lívia Melo







Terça-feira (13)

19h – Reza da novena de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. Adenilton Moisés (Paróquia Nossa Senhora das Graças – Gravatá)

Animação: Coral Monte Carmelo

21h – Quermesse e show com a Banda da Polícia Militar

Quarta-feira (14)

19h – Reza da novena de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida por Monsenhor José Roque (Paróquia São Francisco – Caruaru)

Animação: Ministério de Música Graça Divina

21h – Quermesse e show com a Banda Segnus

Quinta-feira (15)

19h – Reza da novena de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. Adjaildo Soares (Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Caruaru)

Animação: Coral Coração Eucarístico

21h – Quermesse e show com a Banda Os Bohemios

Sexta-feira (16)

19h – Reza da novena de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. Ezequias João (Paróquia São Bento – Caruaru)

Animação: Coral GDAC

21h – Quermesse e show com Edjailson da Caru Forró

Sábado (17)

18h – Carreata com a imagem do padroeiro saindo da praça do bairro Vassoural

19h – Benção dos carros na matriz de São José

19h30 – Concelebração Eucarística presidida por Dom Bernardino Marchió (bispo diocesano de Caruaru)

Animação: Ministério de Música Terço dos Homens

Convidados especiais: Imprensa de Caruaru

21h – Quermesse e show com o grupo Afinasamba

Domingo (18)

6h – Alvorada festiva, repique dos sinos e girândola comunitária

7h – Missa presidida pelo Pe. Alexsandro Jorge

Animação: Coral São José

18h – Procissão com a imagem do padroeiro

19h30 – Concelebração Eucarística presidida pelo Pe. Zenilson Tiburcio (Catedral Nossa Senhora das Dores)

Animação: Coral São José

21h – Quermesse e show com Larissa e Laura

Segunda-feira (19) - Dia de São José

12h – Missa da Graça com benção para os agricultores e trabalhadores