Aprenda a fazer a polenta de Seu Heleno, responsável pela Polenta Gigante

NE10 Interior

Seu Heleno divulgou a receita para o NE10 Interior. Foto: divulgação

No quadro "Vem pra Cá, Dilson", do "Povo na TV", da TV Jornal Interior, o apresentador Dilson Oliveira fez uma polenta ao lado de Seu Heleno, responsável pela Polenta Gigante no São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Seu Heleno divulgou a receita para o NE10 Interior.

Confira:

Ingredientes

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 300 gramas de fubá de milho

- sal a gosto

- 300 ml de leite

- 700g de peito de frango desfiado

- 1 lata de ervilha

- 1 lata de milho

- 500 g de queijo de coalho

- Água gelada







Modo de fazer

- Misture em um recipiente a manteiga, o fubá, o leite e o sal

- Acrescente água gelada e mexa bem até ficar com consistência de creme

- Leve ao fogo em uma panela e continue mexendo e acrescentando água até cozinhar

Montagem

- Em um refratário, coloque a massa

- Coloque o frango, a ervilha e o milho

- Coloque o queijo de coalho para cobrir

*Rende quatro porções