TV Jornal Interior realiza almoço especial em comemoração ao Dia da Mulher

Momento irá celebrar a data. Foto: arte/TV Jornal Interior

Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a TV Jornal Interior vai promover um almoço especial em um restaurante, nesta quinta-feira (08). Na ocasião, empresarias, clientes, diretoras de agências de marketing e as apresentadoras da emissora, vão celebrar o dia.

Para a apresentadora e repórter, Jailma Barbosa, a ocasião é de grande importância. "Vejo este momento com nossas parceiras e amigas de trabalho como um presente muito carinhoso dessa emissora que tanto tem nos valorizado e nos confiado grandes responsabilidades. Nosso coração se enche de gratidão", explica. Sobre o dia, Jailma destaca as conquistas da mulher. "É um dia de celebrarmos tantas conquistas históricas e gradativas. A cada passo a mulher evolui, apodera-se, ocupa espaços e faz tudo isso, sem perder a essência que nos é tão particular", acrescenta.







Para Joaquim Júnior, Gestor de Marketing do SJCC, a data marca não somente a comemoração de ser mulher, mas a coragem e a determinação da luta diária de todas as mulheres que buscam por igualdade e direitos. "Em forma de reconhecimento, o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, reúne mulheres de destaque da região, empresárias, parceiras, diretoras de agências, para uma almoço que tem o intuito de agradecer e valorizar o papel de cada uma na sociedade", ressaltou.

Aline Souza, apresentadora do TV Jornal Manhã, também destaca o espaço conquistado pela mulher. "É uma momento muito especial encontrar mulheres que através do seu trabalho se tornam exemplo do quanto a mulher pode conquistar o seu espaço na sociedade", disse.