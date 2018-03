Polícia investiga caso de estupro dentro de escola em Garanhuns

NE10 Interior

Estupro teria acontecido enquanto a menina brincava no momento do intervalo. Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil está investigando um caso de estupro contra uma menina de 10 anos que teria ocorrido dentro da Escola Municipal Professor Mário Matos em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu no primeiro dia de aula da vítima, em 19 de fevereiro deste ano, mas só foi denunciado na quarta-feira (07).







A vítima contou à polícia que brincava na escola na hora do intervalo quando um homem mascarado pulou o muro da unidade e a estuprou. A delegada da mulher está investigando o caso e aguarda o laudo do exame sexológico para comprovar ou não a versão da criança. O Conselho Tutelar do município foi acionado pela diretoria da escola para acompanhar a garota. secretaria de Educação do município está está colaborando com as investigações.

