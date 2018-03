Moradores lincham jovem que praticava furtos em residencial de Caruaru

NE10 Interior

Polícia impediu que linchamento continuasse. Foto: Givanildo Silveira/TV Jornal Interior

Um jovem de 19 anos que praticava furtos no Residencial Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, foi flagrado por moradores do local e linchado pelos mesmos nesta quarta-feira (07). O delegado da Polícia Civil, Eduardo Sunaga, concedeu entrevista à Rádio Jornal Caruaru onde contou os detalhes o caso.

Confira a íntegra da entrevista: