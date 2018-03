Mãe e filho são mortos a tiros em Pesqueira

No Agreste

Polícia vai investigar o caso Foto: divulgação

Um duplo homicídio foi registrado em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, nesta quinta-feira (08). De acordo com a Polícia Civil, as vítimas eram mãe e filho.

Ainda segundo a PC, Maria José Santo Rodrigues, de 59 anos e José Edson Santos de Lima, de 32 anos, foram mortos a tiros. A polícia informou ainda que o filho era ex-presidiário. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil que vai investigar o crime.