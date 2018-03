IPEM e Inmetro fiscalizam postos de combustíveis no Agreste

NE10 Interior

Funcionários do posto foram detidos para prestar esclarecimentos. Foto: reprodução/TV Jornal

Fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), com o apoio da Polícia Civil de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, realizaram uma fiscalização nas bombas de combustíveis de um posto no bairro Petrópolis e detectaram indícios de fraudes, nesta quinta-feira (08).

De acordo com o instituto, um outro posto do mesmo grupo também foi fiscalizado em Toritama e estava na mesma situação. Segundo a fiscal do IPEM, Edna Menezes, em Caruaru, três funcionários do posto, que já havia sido fiscalizado em fevereiro, foram detidos para prestar esclarecimentos juntamente com um advogado da rede de postos. Ainda de acordo com a fiscal, enquanto o painel marcava 20 litros o veículo recebia 17 litros e 200 no tanque, cerca de 14% a menos.







A delegada de Polícia Civil, Erica Feitosa, que presta apoio as ações, informou que as fiscalizações em Toritama devem continuar no dia de hoje.