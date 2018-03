Homicídio é registrado em Pesqueira

NE10 Interior

A motivação do crime ainda é desconhecida. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem, de idade não informada, foi morto a tiros em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco, nesta quarta-feira (07).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Wanderson Alves de Lima. Ainda segundo a PM, o corpo da vítima foi encontrado ao lado de um carro com várias marcas de tiros pelo corpo. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.