Vigia é morto a tiros em frente de escola onde trabalhava em Agrestina

O caso está sendo investigado. Foto: arte/NE10

Um vigia de 31 anos foi morto a tiro em frente a Escola Municipal Leonila de Souza Ribeiro, no bairro do Ipiranga, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira(06).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada por " Jedson de Caroba" o mesmo estava trabalhando, quando um homem que estava a pé disparou quatro tiros contra o vigia e em seguida saiu correndo por trás da escola. Nenhum suspeito foi preso. O caso está sendo investigado.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.