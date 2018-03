Riacho das Almas terá programação especial para o Dia Internacional da Mulher

NE10 Interior

Atividades gratuitas serão oferecidas no Núcleo da Mulher. Foto: divulgação/Prefeitura de Riacho das Almas

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, vai oferecer uma série de atividades gratuitas.

De acordo com a assessoria, os serviços serão oferecidos a partir das 7h no Núcleo da Mulher, que fica em frente à Prefeitura. Serão ofertados diversos serviços de saúde como atendimento ginecológico com Dr Wilson Lessa, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite, atendimento preventivo em saúde bucal, aferição de pressão e palestras com psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista sobre a saúde da mulher.







A assessoria informou também que o evento vai oferecer ainda a prática de atividades físicas, café da manhã, serviços de estética e beleza como cabeleireiro, manicure e design de sobrancelhas, informações sobre o Bolsa Família e distribuição de brindes, além de palestras sobre os direitos da mulher com representantes do Cras e do Creas. As atividades vão seguir até as 13h.