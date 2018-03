Prefeitura divulga cronograma de limpeza do Ipojuca e canais em Caruaru

NE10 Interior

Prefeitura solicita à população que colabore com a limpeza do município. Foto: Jorge Farias/Divulgação

A Secretaria de Serviços Públicos (Sesp) divulgou o calendário de março/abril da limpeza do Rio Ipojuca, na extensão do município, e dos canais de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A limpeza no Rio e canais é realizada constantemente, seguindo um cronograma elaborado pela equipe de limpeza.

De acordo com a assessoria, para manter a cidade limpa, a Prefeitura de Caruaru, solicita à população que colabore com a limpeza do município, não jogando lixo nas ruas, calçadas, rio e canais, o que ocasionam entupimentos de bueiros, alagamento das vias, mau cheiro e proliferação de insetos e animais nocivos à saúde, entre outros transtornos.







Denúncias e reclamações podem ser repassadas para a Gerência de Limpeza Municipal, através do número 3701-1455.

Cronograma de limpeza

Canais:

01 a 07 de março: Canal da Avenida Margarida Peixoto Vieira, Indianópolis;

01 a 15 de março: Canais do bairro Salgado, paralelo à Rua Dário da Silva, e da Avenida Venezuela, no bairro Cidade Jardim;

15 a 25 de março: Canais da Rua Júlio Rodrigues, no bairro Petrópolis (por trás da TV Asa Branca), e dos bairros Santa Rosa e Vassoural;

26 de março a 16 de abril: Canal da Nova Caruaru/Jardim Panorama/Afonsinho

Rio Ipojuca:

Limpeza no trecho 3 – da Ponte Irmâ Jerônima à Passagem Molhada do bairro Rendeiras.