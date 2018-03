Dupla é detida com armas e veículos clonados no Sertão

NE10 Interior

Também foram apreendidos dois revólveres , munições e drogas. Foto: divulgação/Polícia Militar

Dois homens foram detidos com quatro veículos clonados em São José do Belmonte e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nesta terça-feira (06).

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram localizados após a equipe receber uma denuncia anônima. Ainda segundo a PM, ao localizarem o primeiro suspeito, que estava com três veículos, em São José do Belmonte, o mesmo informou que um outro homem tinha um outro carro clonado em Serra Talhada. A equipe foi até o outro município onde conseguiram localizar o outro suspeito e apreender o carro. Também foram apreendidos dois revólveres , munições e drogas.







A PM informou ainda que, os objetos e veículos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. Os suspeitos aguardam a audiência de custódia.